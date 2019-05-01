〈北部〉頭份民族路不平 700公尺將刨鋪

2019-05-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市連接竹南鎮的重要道路民族路，路面長期坑坑疤疤，到處「補丁」凹凸不平，讓用路人痛批是「苗栗最爛的路」，質疑公部門驗收不確實。頭份市公所澄清，頭份工業區至自強路的民族路段將於七月底前完成刨鋪，但八德一路至永貞路段則由苗栗縣政府完成污水、雨水下水道系統工程才會進行刨鋪。

苗縣府水利處下水道科長陳逸勳表示，目前污水下水道工程已完成，但後續雨水下水道工程因要配合自來水、瓦斯、網路等管線遷移，目前尚待中油公司排定完成管遷後，才能進場施作，確切完工期程尚無法確定，但會盡快趕工，完成後也將重新刨鋪路面。

全長1.6公里 連接竹南要道

一二四縣道頭份民族路全長約一﹒六公里，為早期連接竹南鎮的必經之道，再加上途經頭份工業區，常有重車出入，長久以來道路凹凸不平，居民無奈說：「每次經過都擔心避震器震壞。」

投入260萬元 7月底完成

頭份市公所表示，過去因陸續有管線單位施工，導致路面長期無法平整，近期已針對自強路口至頭份工業區入口處約七百公尺路段進行路平刨鋪設計，將投入兩百六十萬元，七月底前提供市民安全順暢的道路品質。

另850公尺 待下水道工程完工

而八德一路口至永貞路口約八百五十公尺路段，正由苗縣府進行污水、雨水下水道工程，陳逸勳說，二○二七年前要完成竹南、頭份地區共四萬三千多戶用戶接管，目前頭份路段進行中，民族路段由於地下管線多，尚需配合自來水公司、中油等單位遷管。

要等瓦斯遷管 施工時程難確定

陳逸勳指出，目前須等中油完成瓦斯遷管後，才會開始進行雨水下水道工程，確切時程暫時難確定，但會盡速督辦，並確保完成後的道路品質。

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