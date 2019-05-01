〈中部〉《台中》安置流浪獨老 議員敲市長室才有解

2019-05-01

〔記者張菁雅／台中報導〕八十七歲的黃姓婦人無處棲身，卅日到市議員段緯宇服務處求助，段不滿社工表示無法協助安置，痛批市府見死不救，並把婦人帶到市長室，要交給市長安置。社會局解釋，須先了解阿嬤的意願，同時連絡安置機構，已安排阿嬤短期安置，也將持續追蹤、提供關懷。

段緯宇表示，阿嬤的家是老舊公寓，她的腳無法爬樓梯，女兒沒有同住，她已經流浪在外三個多月，不知道該去哪裡？昨天上午十時有計程車司機將她載到服務處，阿嬤的隨身行李只有一個小布包，面臨沒飯吃、沒地方住的困境。

社工到場未處理 議員怒轉市長室

段緯宇說，社工十一時許到服務處，表示安置費用龐大，無法處理，停留十五分鐘即離開。段氣不過，帶著黃姓婦人到市長室，但市長室大門緊閉，他拍門高喊：「市長，議員要申冤，老人家沒有飯吃、晚上沒有地方住」，並大罵市長室人員「沒有同理心、見死不救」。黃婦伸手不斷拉著段緯宇的衣服，請他不要這樣，並說：「我會歹勢」。

社會局：須了解個案 已安置霧峰

社會局社工科長陳麗華表示，社會局沒有不處理，也立即啟動機制，因必須先了解阿嬤的情形及意願，如果選擇回家，該局將安排配套措施，如關懷訪視、居家服務、送餐等；若到機構安置，必須了解其經濟狀況，並說明收費條件。

社會局說明，經緊急介入處理，黃姓阿嬤會在霧峰區一處安置機構短期安置。

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