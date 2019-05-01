〈中部〉髮廊當防家暴據點 草屯20店加入

2019-05-01

〔記者佟振國／南投報導〕美髮店除了照顧你的門面，現在也多了這項功能！南投縣草屯鎮御史社區讓社區美髮店變成社區防暴關懷站，由店家主動關注顧客家庭與身心狀況，發覺已經受暴或潛在個案，適時提供通報與協助，這項社區創意也獲鎮內廿家業者響應，盼能持續擴點，協助減少家暴案件發生。

店家主動關心 提供通報求助管道

御史社區理事長陳霓瑄說，家暴很可能就在你我身邊，社區與亞洲大學社工系合作，透過大學生專業和創意，鎖定以女性客群為大宗的美髮、美容或美甲店等設站，投入「反家暴」的行列，讓家暴防治宣導在社區落實。

亞洲大學社工系也強調，過去宣導反家暴的據點多在社區、學校，為能更接地氣，選擇美髮店成立「防暴關懷站」，主要看準不少女性會到美髮店、髮廊洗頭或造型時會邊做邊聊天，可能不經意地透露家庭與身心狀況，美髮店即有可能成為發現家暴個案的第一線，因此透過社區協會串聯業者，共同成立防暴據點。

御史社區發起 社工系學生幫宣導

響應這項貼心創意的李姓業者指出，上門的客人不見得總是光鮮亮麗，若從業人員多主動關心顧客的身心狀況，同時也要讓她們知道美髮店也可以是家暴防治通報或協助管道，一旦有需要就能派上用場，而不是孤立無助。

草屯鎮內也有廿家業者響應，未來則盼擴及全縣，有效降低縣內家暴案件的發生。縣府對於社區主動反家暴也樂觀其成，社會及勞動處長林志忠表示，御史社區過去即積極參與縣府的「街坊出招反家暴」計畫，能有更深入基層、社區的創意，該處也會提供相關經費補助或是文宣資料協助。

警方也認為警力有限，若有更多的民間資源投入反家暴行列，絕對有正面效益。

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