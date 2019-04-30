〈南部〉德籍音樂旅人 義賣自創曲助德蘭

2019-04-30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕不分國界的愛！廿三歲的德籍音樂旅人Jonas應邀至玉井區的德蘭啟智中心，與大小學員相處一個月後，被他們的努力不懈所感動，毅然提供四年來走唱世界期間的六首自創曲，製作CD義賣，協助募款，挹注院方深耕服務的交通經費。

德蘭主任楊美華在台東與Jonas偶遇，被他勇闖天涯的故事所感動，邀請至玉井作客，為身心障礙、有特殊需求的孩子，以及社區長輩們表演。Jonas在德蘭期間，看到服務人員的友善，還有院生們為了學習所做的努力，獲得生命的啟發，有感於走唱世界時一直受到大家幫忙，決定用自己創作的音樂協助募款，回饋台灣社會。

Jonas認為地球已受到嚴重污染，力倡環保，CD封套採用再生紙等材質、走簡約風，德蘭的大小朋友一起動手包裝，手工打造。

Jonas在十九歲高中畢業後，就帶著吉他展開音樂旅人的生涯，以最省的花費走唱世界，體驗不同的風土民情，迄今到過卅五國，去年抵達台灣。

Jonas製作成CD的曲子有「離別」、「深海居處」、「初生氣息」、「來自都市的他」，以及「破繭而出」上、下集，都是他四年來的旅行體驗，將心中的平安與美好分享給各界。楊美華說，只要捐給德蘭一千元就能獲贈CD，希望大家共襄盛舉，一起幫助弱勢，也感謝Jonas的愛心，可電洽（○六）五七四二二一九轉五一。

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