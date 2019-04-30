〈南部〉屏東首處社區型環教場域 滿州里德啟動

2019-04-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東縣滿州鄉的里德社區今年初取得環保署的環境教育場域認證，成為屏東縣內第一個社區型的環境教育場域，昨天揭牌啟動，分別有國小、國中及社會大眾等三種社區生態旅遊方式，豐富行程令遊客驚艷。

推生態旅遊 居民化身專業解說員

里德社區在墾管處、屏科大森林系及里山生態有限公司的協助下，從二○一二年開始發展生態旅遊，社區居民化身專業解說員，豐富的遊程日漸受到遊客歡迎，二○一六年高師大蔡執仲團隊協助社區推動環境教育，今年終於開花結果。

海廢作為打擊樂器 成為熱門樂團

目前里德的環教課程，歷經兩年的教案試教、編修及執行，前後總共培訓十位環境教育人員，並開發「慢遊欖仁溪」、「豬朥束文化之旅」、「鷹揚里德」、「食在有藝」等四套教案，讓社區遊程更多元，當地利用保麗龍浮具、塑膠浮球等海廢作為打擊樂器組成的「浮浪拱樂團」，更成為熱門樂團。

屏縣環保局長顏幸苑表示，里德社區發展協會的解說陣容堅強，如今終獲環保署肯定，成為屏東縣社區辦理環境教育的執行楷模。

墾管處處長李登志表示，目前全台一百八十三個環教設施場所中，社區參與類型只有十三個，里德社區更是全高屏的唯一社區單位，一路走來實屬不易。

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