〈南部〉赴日比賽調酒 女學生以家鄉味獲獎

2019-04-30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東專科學校學生日前到日本沖繩縣參加第十五屆日本總務大臣盃泡盛雞尾酒調酒大賽，有四人得獎，其中女生潘亭萱開場時忘詞，但一句「sorry」後，穩住手腳調酒，仍以口感贏得評審青睬，拿到第四名。

指導老師鄒慧芬說，這項比賽集結了日本各地調酒高手，還有台灣、新加坡及越南選手參加，比賽分短飲組與長飲組兩種賽程，東專六位學生參賽，有蔡威廷獲長飲組沖繩縣酒造組合會長賞狀、潘亭萱獲短飲組會長賞狀，均為第四名，另有楊志謙獲長飲組沖繩縣酒造協同組合理事長表彰狀第五名，及翁廉竣獲沖繩縣商工會議所聯合會會長賞表彰狀第六名。

台灣學生賽前都勤背日語的自我介紹及作品說明，潘亭萱雖然經過一番苦練，仍然忘詞，但沒有呆楞，從容地以英文說句「sorry」後按部就班調酒，結果以口感取勝，拿到第四名。

潘亭萱說，台東是她的家鄉，這次的作品名稱就取名「家鄉」，以台東的梅酒及烏龍茶調入泡盛，在泡盛酒的異國強烈味道中，仍感受家鄉的口味。

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