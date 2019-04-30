〈北部〉花蓮失聯巡山員找到了 直升機載下山

2019-04-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局本月廿四日至廿六日連續接獲四起山難通報，其中一件是在廿五日報案，地點位於八通關越嶺道托馬斯駐在所附近，一名玉管處巡山員失聯，消防局出動地面人員進行搜救，三天後找到失聯者，幸沒有受傷，昨天清晨已由空勤總隊第三大隊第三隊出動直升機將人員載運下山。

由於出事的人員是玉管處巡山員，玉管處南安管理站相當低調，僅表示「人平安就好」。據指出，玉管處五位巡山員是在本月十七日從卓溪鄉南安出發，進入八通關越嶺道進行例行巡察工作，傳出有巡山員失蹤，花蓮縣消防局接獲玉管處報案後，派人員上山搜救，並於三天後找到失聯的巡山員，該名巡山員因為缺水且沒有進食，有脫水、虛弱現象，幸好人員沒有大礙。

經過補充飲食休息後，因山區天候、地形均不適合吊掛。一行人原本要繼續往大水窟山屋的方向前進，幾經考慮決定走回頭到大分山屋待援。

空勤總隊昨上午六點接獲通知，派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-703，上午六點二十九分起飛，經花蓮玉里進入卓溪鄉山區，七點五分降落玉山國家公園八通關越嶺道的大分山屋旁停機坪，以二架次飛機分別把巡山員、搜救人員載到玉里文中二運動場。

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