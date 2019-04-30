〈北部〉龍鳳漁港公廁髒 徐耀昌指示加強管理

2019-04-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內知名觀光景點，然而當地公共廁所衛生環境不佳，屢為遊客及地方居民詬病，苗栗縣長徐耀昌日前視察龍鳳漁港時也罕見說重話「廁所都管不好，還能管什麼」，苗栗縣政府農業處長陳錦俊則承諾，近期將拆除南堤廢棄公廁，並加強督導清潔人員，「再做不好就換掉。」

龍鳳漁港每逢假日總吸引許多人潮，但屢有遊客抱怨港區內的公廁環境髒亂，尤其南堤的公廁雖已廢棄，但因未拆除，導致仍有民眾不知情使用，導致穢物殘留發出惡臭；而停車場公廁旁又堆放大量資源回收物，讓人大嘆「遊興盡失」，多次呼籲有關單位加強維護，但仍未徹底改善。

苗縣府去年獲行政院農業委員會漁業署補助前瞻經費三千八百萬，改善地板鋪面、景觀橋樑柱、照明設備及港區排水系統等，日前竣工後徐耀昌偕主管單位農業處及地方民代到場視察，當場嚴肅提醒農業處應積極處理公廁問題，強調「連廁所都管不好，還能管什麼。」

陳錦俊表示，南堤公廁因使用率低，早已封閉並停水，但因缺乏經費未能拆除，仍有民眾貪近使用，目前已先拉封鎖線警示，近期則獲風力發電廠商協助，將盡快拆除，此外將嚴格督導清潔人員，若再做不好不排除撤換。

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