〈南部〉關廟鳳梨好筍季 星空籮筐宴氣氛佳

2019-04-28

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕二○一九台南鳳梨好筍季由關廟「旺萊飄香」產業文化活動打頭陣，昨在大潭埤公園登場，首度結合傳統工藝，推出星空籮筐宴，遊客們在燈飾布置的湖畔賞美景、吃美食，氣氛熱絡。

市長黃偉哲主持開幕儀式時強調，關廟鳳梨是台南知名的地方特色，由於栽種面積逐年增加，產銷問題的解決相當重要，會全力以赴打開新通路，並拓展出口市場，讓農民種得好、賣得好，消費者也能吃到最優質的水果。立委王定宇也提到，活動帶來了遊客，品嘗鳳梨、竹筍與關廟麵等知名三寶，這是很好的行銷機會。

今年台南鳳梨好筍季的關廟場活動，由公所與農會聯合主辦，因當地六○年代有「竹編王國」的美譽，融入特色工藝，首度推出古早味的籮筐宴，體驗傳統的田庄生活，邀請總舖師陳振旺辦桌。

今年活動也改至大潭埤公園舉行，除了才藝表演節目之外，還有逾卅攤農特產品展售，加上五百份鳳梨苦瓜雞免費品嘗，人潮湧入；籮筐宴則在晚間上菜，因場地有限，僅能規劃六十八席，供不應求。

籮筐宴菜色連同拼盤、湯品與飲料等共十樣料理，包含鳳梨苦瓜雞、鳳梨紅燒魚、鳳梨肉捲、鳳梨蝦球、鳳梨茶，以及筍沙拉、筍米糕，還有八寶丸、小封肉與海參等，頗為豐富，每桌三千元，還送伴手禮。

籮筐宴從餐桌到食具「一竹到底」，現場也有新光社區力推的「點亮大潭埤」活動，水邊布置燈飾，入夜後更有氣氛。

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