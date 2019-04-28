〈中部〉未婚公教聯誼 林內鄉長：結婚包大紅包 生子供月子雞

2019-04-28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣為協助未婚公教人員擴大社交生活領域，昨天在林內烏塗舉辦未婚公務員聯誼活動，主辦的林內鄉長張維崢「蘿蔔與棒子」齊下，一上台就恐嚇與會人員不結婚沒學生教、沒公辦，生子的話就提供月子雞支票，鼓勵與會男女結婚生子。

「林內芋見幸福」社造及環境教育營有未婚公教人員共四十六人參加，男、女各半，張維崢一上台，就「威脅」與會人員，「老師不結婚，以後沒有學生教；公務員不結婚，以後沒有公辦。」呼籲未婚男女為了自己的未來，要勇於認識異性，成家立業。

張維崢為了鼓勵與會成員結婚生子，也大開支票，強調如果現場男女因此次聯誼結成良緣，記得要寄喜帖給他，他會包個大紅包，如果生子，則加碼提供產婦的「月子雞」，他會用林內上好的放山雞給產婦補身體。

雲林縣副縣長謝淑亞也表示，愛情是人生必修的學分，從戀愛中學習關愛與付出，讓生命更添色彩，而就公共議題來說，少子化是目前大眾關心的社會議題，更是國安危機，希望大家透過聯誼互動擴大彼此社交生活領域，進而締結良緣。

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