〈台北都會〉北捷百億乘客現身 免費搭1年

2019-04-27

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運營運至今二十三年，第一百億使用電子票證的乘客（單程票以外）於三月卅一日出爐，台北捷運公司發布「通緝」，尋找該名幸運兒，幸運兒昨日現身北捷舉辦的「捷運一百億缺你不可」，是一名年約七十歲的黃先生，抱回ASUS筆記型電腦與一年免費搭乘的悠遊卡。

家住北投的黃先生平時會使用敬老卡搭乘捷運，於上月三十一日趁著假日，搭車回到新莊掃墓，幸運成為第一百億乘客。昨日的頒獎典禮妻女也陪同出席，黃先生表示，「那天接到通知中獎的電話，以為是詐騙集團」，還打趣地說，「筆電老人家不會用，早已被女兒預定走啦。」

北捷昨日舉行頒獎典禮，除百億得獎者外，前後五名乘客也獲得三個月免費搭乘悠遊卡。年紀最小的得主是一名國小一年級女學童，當天與母親一起出遊，兩人皆幸運中獎。

北捷表示，目前還有四位幸運兒尚未取得聯繫，呼籲上月三十一日上午十一時許，於板南線龍山寺站、文湖線動物園站出站的旅客儘速核對卡號，若發現自己中獎，請於三十日前與北捷聯絡，以免錯失得獎機會。

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