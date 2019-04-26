〈台北都會〉金山萬里海漂垃圾20公里 漁民不敢出海

2019-04-26

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市北海岸地區這兩天出現大量海漂垃圾，綿延約廿公里，滿布在近海處、岸邊，令人怵目驚心，漁民更擔心垃圾被捲入船槳後，漁船將失去動力，因此不敢出海。初步研判，可能是前陣子大雨，將河川的垃圾沖刷入海，加上洋流及正在繁殖期的海藻，才全部糾纏在一起，相關單位今將研議如何清理。

疑大雨將河川垃圾沖刷入海

時代力量立委黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖指出，近日接獲漁民反映海面上充斥大量垃圾，隨著海潮漂流上岸，滿布在沿岸近海處、各漁港，範圍從萬里核二廠進水口到金山、石門交界處一帶，綿延約廿公里，嚴重影響漁民作業安全及環境景觀。

加上洋流及正在繁殖期的海藻

郭慶霖昨到漁港關切，看到大量垃圾在海面上載浮載沉，密密麻麻的海藻夾雜寶特瓶、保麗龍、塑膠垃圾及雜物等，尤其在水尾漁港、大鵬附近海域最嚴重，他和漁民研判，可能是前幾天大雨，將河川垃圾沖刷入海，又遇到洋流及海藻，因此全部糾纏在一起。

相關單位今現勘研議如何清理

漁民表示，航道上有很多垃圾及海藻，船開出去可能會把垃圾捲入船槳而造成故障，很少看到這麼大面積的海漂垃圾，無法出海非常困擾，希望相關單位趕快清除。

郭慶霖已邀請岸巡二一分隊、環保署、北觀處、農委會、新北市環保局、金山及萬里區漁會等單位，今天到場會勘如何清除垃圾；新北市環保局表示，今會勘後可確定各單位的權責範圍，儘快完成清理工作。

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