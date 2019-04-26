〈中部〉二崙國中柔道隊 全中運摘金銀銅

2019-04-26

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙國中柔道隊廖品鴻在本屆全中運鍍金，全隊在柔道、角力賽拿下金、銀、銅牌各一面及四個第五名，精彩表現是選手們克服訓練場老舊、漏水等環境，憑著土法煉鋼苦練，終於獲得甜美果實。

本屆全中運柔道、角力前天結束賽程，廖品鴻拿下金牌、蔡杰恩獲得銅牌、廖偲庭與潘均柔獲第五名；角力比賽廖鈺珊拿下銀牌，李日凱與張文綦都獲得第五。

經費不足設備克難 吃苦當吃補

二崙國中柔道隊成立廿年，是縣內發展柔道重點學校，但經費與設備相對不足老舊，訓練場相當克難，地墊破只能修修補補，連維修廠商都建議要全面更新，訓練時更安全效果更好，除此之外，訓練場下雨天還會漏水，雖學校已經補強，但還是沒辦法完全止漏，學生最希望能夠翻新地墊，增添新的訓練設備，讓他們功力能大躍進。

教練李月照、游凱顯說，堅持，是學生們最讓他們感動的地方，學校設備比不上人家，卻能「吃苦當做吃補」，表現是一級棒。

縣內高中沒柔道隊 培訓恐中斷

校長鍾進森指出，除了設備、場地需要改善提升，縣內柔道運動培訓學校斷層是最大隱憂，縣內國小並沒有專門柔道培訓學校，學校國中柔道隊大多是上國中才接觸柔道，而縣內高中職又沒有柔道隊，好不容易培育出來的優秀學生不是離鄉背井，就是中斷柔道運動之路，非常可惜。

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