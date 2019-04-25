〈南部〉屏東法院訴訟視訊服務上路 南部率先開辦

2019-04-25

〔記者李立法／屏東報導〕南部率先開辦的法院訴訟視訊服務昨天在屏東地院啟用，民眾可就近透過鄉鎮公所配合建置的視訊系統，向地院服務人員諮詢訴訟及相關法律問題，省去舟車勞頓，全縣已有十四鄉鎮市配合開辦這項便民措施，還有不少鄉鎮仍在觀望中。

便民措施 偏鄉民眾省去舟車勞頓

屏東地方法院院長吳進寶指出，屏東縣幅員遼闊，有些偏鄉民眾只為詢問案件訟訴流程，奔波百里到法院，十分鐘就能辦好的事，卻得忍受兩、三個小時舟車勞頓之苦，非常不方便，基於便民需求，地院決定建置視訊系統服務偏鄉民眾。

防詐收到可疑司法文書 可由視訊檢視

院方表示，視訊服務項目包括上訴、抗告程序、辦理具保、責付、撤銷羈押、收容手續及識別法院文書等，近年來詐騙案件層出不窮，民眾若收到可疑的司法文書，可透過視訊系統秀給法院人員檢視，不必大老遠跑來排隊等候詢問。

全縣三十三鄉鎮市中已有屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、內埔鄉、里港鄉、鹽埔鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、九如鄉、獅子鄉、三地門鄉及霧台鄉等十四鄉鎮市公所配合安裝視訊系統，當地民眾每天上午九至十二時、下午二至五時，可至公所使用該系統向地院連線諮詢。

全縣33鄉鎮市 已有14鄉鎮市配合

三地門鄉長車牧勒薩以昨天參加視訊啟用典禮，他認為公所只要花點錢建置電腦硬體設備，山上的鄉親就不用為了詢問法律訴訟問題花時間下山遠赴法院，所以主動與地院連繫，配合辦理。

高雄地院院長前來觀摩 研議辦理

因為是南部第一個實施視訊服務的地方法院，高雄地院院長陳中和專程前來觀摩，屏東地院院長吳進寶實際操作視訊系統，透過電腦螢幕上鏡頭向遠距離連線的民眾解答法律問題，陳中和看完操作過程後，認為十分便民，將研議辦理。

地院人員表示，鄉鎮公所建置硬體費用約四至五萬元，由地院派員前往安裝視訊軟體進行連線，為了鄉親的方便，希望有更多鄉鎮公所加入。

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