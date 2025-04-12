桃市議員黃瓊慧：釣罷團收連署書 卻對女志工丟東西、恐嚇

女志工控訴被反罷免人士恐嚇與威脅的過程。（圖擷取自 Threads ）

2025/04/12 11:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免持續加溫，各地連署站紛紛加緊收件，民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，桃園某社區竟然有人騙罷團女志工收連署書，結果卻將女志工釣出去教訓與恐嚇。

黃瓊慧在臉書PO文表示，昨晚一名罷團女志工被有心人士騙去桃園某社區收連署書，結果到現場發現被該住戶惡意釣魚，根本沒有什麼連署書可以收，對方是刻意將女志工釣出去教訓加恐嚇，女志工被這名住戶丟東西、辱罵，他質問女志工「為什麼社區的信箱內有罷免連署書？」認為是女志工去投遞的。

請繼續往下閱讀...

黃瓊慧指出，女志工表示她並沒有去投連署書在社區信箱，可能是其他住戶投遞的？住戶不信，雙方爭論起來，住戶不斷飆罵女志工也不讓她離開，讓她當場嚇哭，最後是幹部協助報警，警方到場調監視器協助釐清案情。

黃瓊慧直言，女志工才20幾歲，去收個連署竟然要受到這種對待，真的是超級讓人心疼。

女志工與攻擊者的對話截圖。（圖擷取自 Threads ）

女志工與攻擊者的對話截圖。（圖擷取自 Threads ）

女志工與攻擊者的對話截圖。（圖擷取自 Threads ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法