〈台北都會〉違建餐廳多次被舉報 柯文哲：議會太沒用

2019-04-25

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨主持公安督導會報，針對日前文化大學大典館火災燒出的違建補照問題，建管處表示，修法後限制申請補辦執照以一次為限，並規範複審期限。柯仍不滿指出，文山區一處多次被舉報違建的餐廳，就是典型的特權，但法是越補越密；他說，法一旦公布就要執行，不管誰來都不能耍賴，「所以老實講，議會沒有用啊！議會也沒有人敢去動，這實在太丟臉了。」

議長︰請柯把法規讀完 不要亂講話

對此，議長陳錦祥受訪說，建物的容積率沒用完，依照市府規定可補辦執照申請，執行者也是台北市政府，請柯文哲把法規讀完，不要再亂講話，把責任推給議會，動不動就說是議會的問題。

建管處表示，已在四月八日召開建築物申請補辦建築執照及雜項執照辦法的會議，修訂後主要是限制申請補辦執照以一次為限，而在規範複審期限，如水土保持或樹木保護案審查時間較長，一律以最多六個月為限。建管處表示，文山區違建餐廳預計四月廿五日經台北市都市設計審議委員會審查，而該案拿到建照的最後期限為六月廿一日。

柯文哲碎念說，此案就是典型的特權，哪有容積率沒有用完，就永遠沒有不按圖施工問題，再申請就好。他強調，法是越補越密，一旦公布就要開始執行，不管誰來都不能耍賴，漏洞實在太大；柯還批「議會沒有用啊！」

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