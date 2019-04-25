〈北部〉《桃園立委初選》批國民黨腦殘 陳根德棄選第一選區

2019-04-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部第一選區（蘆竹、龜山、桃園十三里）初選登記，原本呼聲最高的前立委陳根德因不滿議員詹江村跨區登記參選，加上國民黨不願徵召，決定棄選，昨下午搭機前往中國上海，明天才會回桃園，他抨擊說，黨部過去可以徵召朱立倫、孫大千、陳學聖選立委，徵召褚春來選議員，卻不能徵召他，如此做法根本是腦殘。

陳根德強調，第一選區此前有黃國園黨部主委于北辰、議員陳美梅胞弟陳文吉有意參選，其中于北辰在地方勤跑兩個多月後，認知他才是深耕基層，最適合代表國民黨參選者，因此退出選舉，還報請黃復興黨部轉中央黨部徵召他參選；而陳文吉也指定民調公司、由他出錢進行民調，結果陳文吉也因民調落後轉而支持他參選。

陳根德說，朱立倫、孫大千、陳學聖都曾被徵召在桃園選立委，去年褚春來參選議員也是獲得徵召，面對明年立委選舉，他已努力將選情單純化，黨部卻稱不能徵召，實在讓人無法理解。他說，明年的立委選舉得要配合總統大選打選戰，不就是要找出最強的人來選嗎？如今黨部做法讓人覺得腦殘。

陳根德說，不管如何，詹江村曾與市議員萬美玲在第四選區角逐是事實，結果選輸了民調還跑來第一選區登記初選，黨部卻說未違反規定，這讓人無法接受。

對此，詹江村表示，第四選區初選是在八、九、十日登記，他與萬美玲在登記期間進行協調民調，贏的人才登記，他輸了就沒登記，只是領表而已，因此，在第一選區參選沒有跨區問題。

市黨部對此變化則表示，第一選區截至登記結束僅有詹江村登記，其資格是否符合，將報請黨中央提名審查小組審議認定。

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