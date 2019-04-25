〈北部〉苗九線龍山路瓶頸拓寬 下月動工

2019-04-25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮苗九線龍山路段全長約三‧五公里，其中位於都市計畫區範圍路段於三年前完成拓寬為廿米道路，但都計外八十米長路幅僅有七至十米並有水圳通過，形成瓶頸且險象環生，苗栗縣政府獲交通部補助，投入一千三百四十九餘萬元進行道路拓寬為十五米，建構完整路網，預計五月動工，今年底完工。

都計外80米長路幅 預計年底完工

苗九線為南北交通要道，途經東明里工業區，其中都計內路段，已拓寬為廿米雙向四線道，於二○一六年十二月通車，寬敞好行。

但往北延伸到東西六路及宏陽路交叉路口長八十公尺的路段，屬非都市計畫區，仍為原七到十米道，為雙向兩線，路寬突限縮，且有灌排圳通過，形成一處交通瓶頸，對路況不熟的用路人尤其有安全疑慮，地方爭取改善多時。

縣府透過立委陳超明協助爭取納入「生活圈交通系統建設計畫」，計畫獲交通部核定補助一千三百四十九萬四千元，包括工程費七百零七萬四千元、用地費六百四十二萬元，拓寬為十五米、施設灌溉箱涵、水溝設置及路燈、標誌等，工程預定五月上旬施工、年底完工。

苗栗縣長徐耀昌昨天與縣議會副議長李文斌、議員劉順松、宋國鼎助理、代表會主席花麗卿及里長李明珍等會勘並聽取簡報。

徐耀昌強調，苗九線為後龍鎮重要聯外道路，但卻卡著瓶頸路段，路幅突然縮小，威脅用路人通行安全，因此縣府連五、六年爭取補助，其中又因涉及地下管線及水溝問題，導致發包作業延宕，近期終於順利啟動，希望能盡速建構安全路網的最後一哩路。

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