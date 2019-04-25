〈中部〉竹山8社區共辦 「仙女良心攤」開張

2019-04-25

〔記者謝介裕／南投報導〕團結力量大﹗

南投縣竹山鎮八個社區共同策劃的「仙女良心攤」實體店面，二十四日在竹山社區活動中心熱鬧開幕，販售的商品以地方農特產及工藝品為主，所得將提撥五％作為老人照顧等業務發展基金，展現社區輔導成果及活力，也為鎮內社區產業發展寫下新頁！

產地直銷 賣筍製品、茶葉、工藝品

該實體店面取名「仙女良心攤」，訴求產地直銷、物美價廉，主要商品整合了鎮內八個社區農民生產的農特產品及社區成長教室志工製作的工藝品，如竹筍製品（筍乾、筍絲、脆筍、醬筍、新鮮竹筍）、竹工藝品（竹筷、筆筒、竹手機座、創意竹碗、竹缽）、生鮮疏果、多元茶品（紅茶、茶包、烏龍茶）、手工藝品（編織包、布偶、飾品）、零嘴餅乾等。

所得部分捐公益 來買菜請自己投錢

竹山里長曾鈺琄表示，「仙女良心攤」有多重涵意，首先是供貨者自我期許所提供產品要符合健康、安全，其次，因志工人力有限，包括蔬菜區在內，都設有投錢箱，哪怕無人看顧時，民眾本身也可依標價給付，算是對民眾誠信度的一種考驗，且銷貨所得將提撥五％作為老人照顧服務、兒少陪伴班等相關業務發展基金。

鎮長陳東睦說，整合鎮內社區產業資源，由竹山社區扮演領航角色，結合富州、延正、中崎、山崇、和興、桂林、籐湖等七個社區，共同整合打造社區產業品牌及形象，進而達到以產業帶動觀光、活絡地方經濟發展動能目的。

縣府社會及勞動處指出，縣府自二○一七年開始推動社區產業行銷計畫，今年共有南投、埔里、草屯、竹山等二十一個社區加入計畫，「仙女良心攤」是竹山的第一家實體店面，同時也是繼魚池鄉、國姓鄉後縣內的第三家，日後也會輔導更多社區開設實體店面，希望藉此增加社區自籌財源，讓社區有更多經費辦理社會福利工作，並提供中高齡族群二度就業機會，可說是一舉多得。

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