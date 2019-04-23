〈中部〉埔里中正路缺車格 地方促減車道

2019-04-23

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮近兩年民眾檢舉交通違規件數高達七千二百餘件，市區中正路即佔四成四，其中又以違規紅線臨停及佔用車道停車最多，警方昨邀公所、民代會勘，達成將中正路單向雙車道改為單車道，外側增設汽、機車停車格與人行道的共識，但中正路為縣道，縣府認為車道大幅調整必須審慎評估，須再與相關單位會勘研議可行性後定案。

違停居高不下 要求讓路給停車空間

埔里分局統計二○一七至二○一八年由民眾以行車記錄器等畫面檢舉的交通違規件數七千二百四十三件，市區中正路則成為「最危險」路段，檢舉件數高達三千一百八十七件，佔全部的四十四％，若再計算鄰近交會的中山路一千四百六十二件，二路段合計高達六十四％，至於違規態樣以違規臨時停車卅九．五％、車輛佔用道路停車卅三．八％，合計逾七成最多。

如此高頻率的檢舉，近來也在網路社群熱烈討論，有人支持檢舉，遏止違規行為，也有人不以為然，但更多人抱怨中正路兩側幾乎沒有汽車停車格，只有機車格，批評政府相關單位不能置身事外，必須改善現有停車設施不足問題。

單向雙車道變單車道 縣府審慎評估

埔里分局昨邀公所至中正路會勘，多位議員、在地里長也到場關心，警方建議將長約一公里的中正路段（忠孝路至西寧路間），原單向雙車道設計，改為內側四米車道供汽、機車共用，外側空間則劃設汽、機車停車格及人行道，為避免停車格遭久佔，影響路旁商家營業權益，務必採取收費措施，未來汽、機車停車格比例及收費標準，由縣府、公所進一步研議，與會民代、里長也表贊同。

由於中正路為縣道，縣府工務處則表示，原則尊重地方意見，但中正路為市區重要道路，大幅調整車道是否會影響車流順暢或行車安全，必須再與相關單位會勘與審慎評估。

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