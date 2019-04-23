〈中部〉六房媽過爐 20餘年釘子戶要拆了

2019-04-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕延宕廿幾年的斗南鎮文安路拓寬案，因一家釘子戶不肯搬遷，以致該道路中央段狹窄；由於六房媽將在下個月從虎尾股過爐到斗南股，經信徒及地方各界努力協調，地主終於同意拆除，讓道路通樂。

路頭路尾12米寬 中段不到5米

斗南鎮文安路廿幾年前就完成拓寬，但中間一家釘子戶沒有拆除，導致路頭路尾都是十二米寬，中間路段卻不到五米，居民出入不便。

今年六房媽將在下個月從虎尾股大庄紅壇過爐到斗南股新厝寮紅壇，該處為必經之地，為讓媽祖過爐能通行無阻，六房媽熱心信徒張清川透過雲林縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛等人積極與地主協調。

經奔波數月，加上斗南股新厝寮紅壇即將在五月十九日舉辦六房媽過爐，終於取得地主同意拆除釘子戶同意書，蔡東富昨緊急連絡縣長張麗善現勘，希望趕在六房媽過爐前完成拆屋及路面拓寬工程，大伙兒說雖然不是媽祖託夢，但「攏是為著媽祖啦！」

六房媽5月過爐 可望通行無阻

蔡東富指出，該路段因中間釘子戶未拆除，一度成為「無尾巷」，在其他地主提供通道勉強通行，而頭尾大腹小的畸型道路，且房子橫擋路中，既危險又不便，所幸地主終於同意拆除。

張麗善表示，雲林縣政府已將六房媽過爐公告登錄為無形文化資產，並經文化部審定為「國家重要民俗」，當場指示工務處長汪令堯加速辦理，務必在五月十九日前完成拆屋整地，讓今年六房媽過爐盡善盡美。

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