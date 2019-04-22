〈台北都會〉新北鐵道馬拉松接力賽 變裝有看頭

2019-04-22

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市第四屆鐵道馬拉松接力賽，昨天在福隆遊客中心前開跑，共五千人參賽；今年有不少跑友精心裝扮，讓鐵道馬拉松賽事變得更有看頭。比賽結束，由「run希望」跑團以三小時十八分獲得第一名。

昨天上午七點由新北市副市長謝政達與日本西武鐵道課長金崎順一等人一同鳴笛開跑；路線沿著台鐵北迴線福隆、貢寮、牡丹到雙溪站，全長約四十七．六公里，每隊七人接力跑完全程，沿線風景秀麗，還能與火車一起奔馳。

超過七百支參賽隊伍中，新北市議會也組了三隊，分別是「ＫＭＴ在一起」、「新北市議會民進黨」、「新北市議會跨黨派」；市府則由謝政達領軍組成「跑步就是要到新北」，台北市議會也首度組隊「防彈議員團」參賽。

值得一提的是，今年共有五百位精心裝扮的變裝選手奔馳在賽道上，由ＧＱ時尚雜誌總監周青永擔任評審；跑界最富盛名的「百變女王」林惠萍領軍的隊伍，也親手為團隊縫製了人人搶拍的扮裝造型，成了賽事一大亮點。

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