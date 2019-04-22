〈北部〉800人壯圍淨灘 1.5小時清11.3噸垃圾

2019-04-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天是世界地球日，東北角風管處等廿三個單位，昨天在宜蘭縣壯圍鄉廍後海灘聯合淨灘，八百多人一個半小時內清出十一．三噸人工漂流物，其中廢寶特瓶、塑膠、保麗龍、玻璃瓶占七成。

寶特瓶、塑膠、保麗龍、玻璃瓶占七成

壯圍鄉位在宜蘭海岸線中段，受蘭陽溪、宜蘭河、冬山河等三處河川匯流影響，綿長海灘常出現大批垃圾，污染海灘及海邊美景。

響應世界地球日，東北角風管處、宜蘭縣政府、羅東林管處等單位，號召八百六十名志工徒手撿拾海岸垃圾，一個半小時內，在長一公里海岸線上清出十一．三噸垃圾，龐大垃圾量讓參與淨灘的志工直呼，「想不到有這麼多！」

東北角風管處表示，宜蘭海岸受到海流、季風、河川匯流影響，堆積大量人為垃圾；據統計，全球每年約有八百萬噸垃圾入海，北太平洋出現塑膠垃圾形成的垃圾帶，廣達一百萬平方公里，將近廿八個台灣大小，成海洋生物致命殺手。

羅東林管處長賴錫祿說，大型海洋生物常因誤食廢棄物致死，不僅海洋，就連濱海保安林也充斥著人為廢棄物，移除垃圾並且植樹，對維持海岸林而言相當重要。

此外，羅東林管處同步在壯圍海岸濱海保安林帶，種下一百一十五棵台灣苦楝與水黃皮，盼以植樹、淨灘方式，為地方打造乾淨、永續生存環境。

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