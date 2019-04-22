〈北部〉﹝桃園）大古山野百合8.2萬株 花季27日登場

2019-04-22

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕每年四到五月是野百合花盛開期，蘆竹區大古山休閒農業區發展協會理事長胡進利表示，大古山上的百合花開約二成，山下外社、坑口一帶已盛開約六至七成，估計再過一週是野百合花盛開的極大期，歡迎民眾揪上親朋好友前來賞花；市府農業局今天將在桃園市綜合會議廳舉辦「百事合意．大古山野百合花季」復育有成記者會，宣布野百合花季將於廿七日至五月十一日登場。

山下花開6到7成 山上再一週滿開

大古山早年曾滿山遍佈野百合，近年來因氣候變遷、環境影響而逐漸消失，市府農業局為了讓野百合回憶重現，去年舉辦了大古山野百合種植活動，邀請民眾栽種復育野百合，大古山休閒農業區發展協會更復育十公頃、種植約八萬二千株野百合花，近期已陸續綻開。

胡進利表示，大古山休閒農業區總面積約三百公頃，串連山腳、山鼻、外社及坑口等社區及周邊休閒農業區特色農場，其中十公頃復育原生種野百合花，分別種植於大古山、外社及坑口一帶，目前大古山約開花二成、大古山福山宮約三成、外社一帶已開花六至七成；此外，機捷A10山鼻站體兩旁也種植野百合花，因日照情形不同，一側已盛開七成，另一側僅有三成。

賞花還可以體驗農事 採蔬做芋粿巧

農業局表示，去年於大古山復育的野百合花已逐漸盛開，特別舉辦「百事合意．大古山野百合花季」，邀請民眾前來賞花，賞花地區有大古山福山宮、大古山觀景平台、老鷹觀景平台、山鼻彩繪邊坡、外社橋頭、坑口彩繪村及捷運A10站等處，附近農場的野百合也陸續含苞待放，活動期間開花不間斷。

農業局說，廿七日起至五月十一日除有滿山遍野的野百合花海可以欣賞，另舉辦「絲瓜絡」ＤＩＹ、時蔬採摘、芋粿巧ＤＩＹ等五十三梯次的農村體驗，邀請民眾上網報名參加。詳細訊息可至「大古山休閒農業園區」臉書粉絲專頁查詢。

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