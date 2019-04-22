〈中部〉彰縣新闢3線公車 常常空車

2019-04-22

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣西南角有九個村落沒有公車，縣府為了方便老人家出外與就醫，上個月廿九日新闢三條公車路線，通車試營運三週來情況不佳，往往只有一名司機和幾位乘客，甚至成為沒人搭乘的「空車」。縣府表示，將印製宣傳單發送給村里辦公室，請村里長幫忙宣導。

這九個村落分佈於大城鄉、竹塘鄉和溪州鄉，新公車路線包括員林客運「5路」接駁公車兩條固定路線，以及彰化客運「8路」公車一條延駛路線。

服務西南偏遠村落

員客「5路」線細分「二林─芳苑三豐村─西港」線，每日四班次、「二林─大城─竹塘─二林」線，每日二班次。彰客「8路」線為「台鐵田中站（田中火車站）─高鐵彰化站─北斗─溪州公園」公車路線延駛溪州鄉三條村及張厝村，每日六班次，六十五歲以上長者，持長青幸福卡免費搭乘。

持長青幸福卡免費

縣府工務處發現，公車路線上路後，當地的老人家幾乎都不知情，使得承試營運的情況未達預期目標，甚至經常出現空車狀況。

將印宣傳單加強宣導

對此，工務處長林漢斌表示，這些公車路線為冷門線，縣府補助業者損失，鼓勵開闢路線，強化偏鄉公共運輸網路，當中，彰客「8路」從田中高鐵站到明道大學的路線本來有不少人搭乘，只不過延伸到溪州鄉路段，因人口少而乘客數下降，縣府近期會印製宣傳單發送給村里辦公室，請村里長幫忙宣導，歡迎老人家持長青福利卡前來搭乘。

鹿港到三井OUTLET擬闢公車

除了冷門路線外，縣府也發現台中市梧棲區三井OUTLET與彰化縣伸港鄉僅一溪之隔，可由西濱快速道路直通鹿港鎮，梧棲與鹿港兩地相距約卅公里，路程不遠，大眾運輸工具欲相當匱乏，沒有公車經由西濱往返兩地，相當不方便，為此，縣府日前拜會台中市政府，協商開闢的直達公車，雙方初步共識，希望今年會有結果。

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