〈南部〉陳其邁諷郭台銘 選總統別扯上媽祖

2019-04-21

〔記者蔡清華／高雄報導〕全台瘋媽祖，高雄市鳳山五甲龍成宮昨天也發動七十多個陣頭三千多人遶境，行政院副院長陳其邁上午到場啟炮扶媽祖鑾轎，他還酸了一下鴻海董事長郭台銘，「參選總統還要扯上媽祖，大可不必！」

五甲龍成宮媽祖遶境 陳其邁扶鑾轎

陳其邁和廟方共同點燃炮竹，為國際藝陣嘉年華揭開序幕，這次活動斥資二千多萬元，舉辦國際藝陣嘉年華，首次由百名女性負責扛媽祖鑾轎遶境，陳其邁也扶著媽祖鑾轎走了一段。

昨天上午包括立委許智傑、陳宜民等地方民代也都到場，祈求媽祖庇蔭。陳其邁還特別針對郭台銘說，「硬把要不要參選跟媽祖婆扯上關係，我覺得大可不必，應該是要所謂有心有誠則靈，虔誠的祭拜媽祖，祈求國泰民安比較重要。」

昨天媽祖乘坐重七百斤的手工木雕神轎出巡，廟方找來百名女性扛神轎，二天要走卅公里，深入大街小巷，主委鄭振成說，全程開放民眾鑽轎底，媽祖出巡到哪裡，信徒都能鑽轎底。

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