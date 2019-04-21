〈北部〉《桃園》12年國教課綱 辦宣導講座

2019-04-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應十二年國教新課綱即將上路，為了提升家長對課綱的了解，市府教育局與台灣家長教育聯盟合作加強宣導，將於廿三日及五月一日分別在桃園區中山國小及中壢區元生國小，舉辦體驗型十二年國教課綱宣導講座，預計共有五五○位桃園市家長參與，和台灣家長教育聯盟團隊共同討論未來的教育方向。

教育局表示，講座宣導內容主要以教育部核定公播版簡報為主，並邀請台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢，現場進行實際教學案例，將用深入淺出的家長慣用語言，讓家長了解新課綱著重的「素養導向」教學目標，並且針對「新課綱這樣教」、「素養導向學習體驗」及「家長觀課要領」等主題，解說課綱執行方式、配套措施，引導家長體會教學現場的改變，如何培養孩子合作學習及批判思考的能力，也有助於親子溝通。

此外，教育局將規劃利用國中會考後的三週，由台灣家長教育聯盟針對準高一新生家長進行入校宣講，讓家長和孩子能及早了解高中新課綱的改變，做好入學準備，呼籲有需求的學校可向教育局提出申請。

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