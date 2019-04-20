〈南部〉模擬街景 台南市府爭取民眾支持蓋捷運

2019-04-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運要不要興建？台南市交通局在各區舉辦說明會，發言民眾支持與反對都有，南市交通局表示，就現場回收問卷平均支持率約八成，大部分民眾支持捷運規劃和興建，將會持續辦理說明會，爭取民眾支持。

短片說明未來單軌捷運特性

市府市長室秘書江明宗也在臉書PO出台南捷運工程處提供的捷運模擬短片，說明未來單軌捷運特性，已吸引網友超過三萬次觀看，亦是正反意見交鋒持續中。影片內容以成功路、北門路為背景，南市規劃的是高架單軌系統，寬度五．一五公尺，較一般輕軌的十．一公尺，幅度約減少一半。因此，影片以「高架輕軌且有隔音牆」、「高架輕軌且無隔音牆」、「高架單軌」三種情況進行街景模擬，藉此看出視覺影響的差異。

模擬三種街景 比較視覺差異

支持興建的民眾說，台南絕對不應該維持目前的交通方式，大家只想繼續污染大、危險性高的摩托車，真是糟糕。公共建設尤其是大眾運輸，怎可能只以賺不賺錢做為思考的面向？台南人是否需要更宏觀的視野。

說明會問卷平均支持率約8成

但也有人認為，台南的特色在於慢活氛圍和充滿歷史文化的街景氣氛，如果這些被破壞掉了，那台南跟其他縣市有什麼差別？高架無論有無隔音，台南道路不寬，對道路兩側的住宅商家影響可以想見。

反對者：破壞歷史文化及慢活氛圍

捷運工程處處長秦繼孔表示，建設捷運需歷經可行性研究、綜合規劃、基本設計及細部設計等階段，要通車營運初步估計至少要十年以上，且路線須經議會同意，中央也會審查，是很嚴謹的程序，說明會簡報和相關資料都陸續公開在官網。

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