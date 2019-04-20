〈台北都會〉瑜伽老師何茜芸 8年登百岳

2019-04-20

〔記者林家宇／台北報導〕台灣擁有豐富山林資源，攻百岳成為登山愛好者們趨之若鶩的目標，瑜伽老師何茜芸在踏入登山領域第八年完成登百岳，「八年登百岳」帶來的不僅是達標的滿足，對她來說，登山已是生活中的一環，「只要願意走，一定可以走到。」四月七日完百的瞬間，沒有血脈賁張的激動，只有雲淡風輕的平靜。

每登一座山 就獻上舞王動作

二○一一年因生活困境走出戶外散心，不惑之年的何茜芸與登山結緣，進而開始挑戰百岳。擁有八年瑜伽資歷的她發現，想在山上做瑜伽「心有餘而力不足」，內心直呼「怎麼會這樣」。不服輸的個性反而激起鬥志，自此之後，每登一座山必獻上進階動作「舞王」，並針對各個行程設定主題動作。

尼泊爾研習 擺脫憂鬱症恐懼

百岳與瑜伽的奇妙組合，吸引他人的關注，接受媒體報導後，名氣逐漸在登山界響亮起來。但人紅是非多，名聲換來的卻是網路霸凌，「深陷在目睹人性黑暗面的極度恐懼，除了讓憂鬱症找上我，也起了放棄完成百岳瑜伽的念頭。」加上車禍影響，整個二○一四年沒有登上百岳，使得最初三年完百的計畫無限期延宕。或許人生有時需放慢、停下腳步，才有再前進的動力，何茜芸轉念一想，「唯有將腳步跨出這令內心恐懼的牢籠中，才能遠離痛苦。」藉由赴尼泊爾參加瑜伽研習營的機會，走了趟喜馬拉雅山，此行不但讓她放下流言紛擾，也成為她朝完百之路邁進的充電器。

爬馬博橫斷 差一秒掉落山谷

每一張登上三角頂的瑜伽照片看似簡單、美麗，背後蘊含的除了經年累月練習的瑜伽技巧，還有登上每一座山頭背後的辛酸及命懸一線的時刻。挑戰馬博橫斷時，因一時大意，險些掉落山谷，幸好山友及時伸手搭救才倖免於難，「生死一瞬間，差一秒就掉落山谷。」

登馬利加南 凍到無法做舞王

馬利加南前段的巨石峰頂，何茜芸與隊友歷經驚心動魄的六十分鐘，在毫無間斷的疾風慘雨下，全隊共耗費一小時跪爬登頂，「拍照時面色慘白，全身凍到發抖，多停一刻絕對失溫」，此地也成為她唯一一座無法做出「舞王」的山頭。

完成百岳 心裡反而歸於平靜

邁入百岳瑜伽第八年，何茜芸終於在生日前達成目標，此行十人共六人完百，覺得自己何其幸運，能與共患難的隊友一同完成。比起這七年半來歷經的波瀾，完成百岳的瞬間，心裡反而歸於平靜。

山林已成為何茜芸身心靈療癒的休憩所，百岳瑜伽當然不會是人生終點，雖然早預備著三鐵的目標，但她仍會以百岳瑜伽的初衷，在人生旅途上不斷前進成長，創造豐富精采的人生。

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