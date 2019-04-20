〈北部〉李俊毅錄取高醫大 苗中78年來第3人

2019-04-20

〔記者彭健禮、王駿杰／綜合報導〕繁星入學醫學系陸續放榜，國立苗栗高中學生李俊毅，為學校唯一申請醫學系的學生，錄取私立高雄醫學大學醫學系，也是苗中創校七十八年來應屆錄取醫學系第三人。

李俊毅說，他將以瑪利亞基金會的創辦人莊宏達為效法對象，希望為弱勢偏鄉醫療有所貢獻。

家住銅鑼鄉的李俊毅，三年前國中會考，考取滿級分，他選擇就近進入苗中就讀，以醫學系為目標，三年來成績名列前茅；在師長眼中，他是主動學習，樂於分享的優秀學生。

李俊毅說，他喜歡充滿人情味的家鄉苗栗，也愛這片土地，但成長過程中不時聽到長輩們述說醫療資源不足的窘境，因此國中時便立志成為醫生。

他說，長期為身心障礙弱勢兒童醫療照顧奉獻的瑪利亞基金會創辦人莊宏達，曾說「生命的價值不是在於你自己，而是你能為別人做多少。」深深撼動李俊毅的心靈，成為他效法的對象。

苗栗高中校長黃國峰說，廿三年前，該校應屆畢業生黃松盈考取慈濟大學醫學系；四年前畢業學子楊詠家透過繁星錄取台北醫學大學醫學系，李俊毅今年再度透過繁星錄取高雄醫學大學醫學系，是苗中創校以來應屆錄取醫學系第三人。

新竹市實驗中學、新竹高中和新竹女中三校則響應「終結放榜新聞」議題，不主動發布新聞與安排學生受訪。

校方表示，繁星入學醫學系正陸續放榜，等五月初整體放榜結果出爐，才會在不違反學生、家長意願下安排受訪，分享學習心得。

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