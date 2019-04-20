〈北部〉民安5號演習4區登場 過程逼真

2019-04-20

〔記者許倬勛／桃園報導〕今年是九二一地震廿週年、莫拉克颱風十週年，為強化預防突發狀況帶來的災情，市府昨天總動員在大溪區、中壢區、桃園區、八德區，舉辦大型災害防救實兵演習（民安五號演習），包括防汛、防震、毒災、避難收容等，救災人員涉水、垂降、深入倒塌房屋，以身試險彷彿電影場景，過程逼真。

演習分別在大溪區大溪橋、中壢區華勛分隊、桃園區大湳給水廠、八德區茄苳國小進行災害搶救演練，動員軍、警、消及政府、民間單位共一二○○人。

作為演練主場地的大溪橋，模擬新莊與桃園間的山腳斷層錯動，發生芮氏規模六．六地震及豪大雨，大漢溪水位暴漲、邊坡發生土石流，橋樑也斷裂，眾多車輛墜落，受傷人數多達六十八人、死亡七人，還有許多乘客受困遊覽車內，現場哀鴻遍野，救災人員面臨挑戰。

各單位接獲通報後到場，救災人員出動破壞工具救出受困民眾，救護人員忙著檢傷分類患者，在現場進行緊急處理，墜落河床的車輛由特搜人員垂降、涉水救援，不到一小時的演練過程緊湊刺激。

市長鄭文燦表示，面對重大災難、瞬息萬變的現場，如何分配有限資源、在最短時間做出最正確判斷，是此次演練最大目的。

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