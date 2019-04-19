〈北部〉《苗栗》防路殺苗29線設防護網 石虎改道奏效

2019-04-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗廿九線，曾發生四起石虎路殺案例，經苗栗縣政府農業處生態保育科調查，也記錄到石虎、穿山甲等保育類動物出沒，縣府增設路外防護網，並已兩次拍攝成功阻擋石虎橫越馬路，及利用水門穿越道路的畫面，降低遭路殺的可能性威脅。

曾發生4起石虎路殺案例

苗廿九線鄰淺山闢逐，一旁為後龍溪，因地形與水文環境影響，被認為是淺山野生動物的重要棲息地，且該道路過去曾發生四起石虎路殺案例，「如何避免石虎等野生動物遭路殺？」成為縣府農業處自然保育科人員重要課題。

縣府在路兩旁設網 阻石虎橫越馬路

自然生態保育科遂利用苗廿九線路外兩旁公有地，先從石虎可能出沒區域設置防護網，阻隔石虎橫越馬路，再引導石虎往附近建置的地下箱涵與向水利署第二河川局申請接管改造的二座水門行走過馬路，降低在路面上活動的風險。

已拍到石虎改走地下箱涵和水門

目前，自然生態保育科已兩次拍攝到石虎因防護網阻隔、呆立在防護網前觀看過往車輛的影像，並也曾於架設在水門裡的紅外線自動照相機，記錄到石虎利用水門穿越的身影，顯見設置防護網效果。

自然生態保育科表示，透過實際的影像紀錄，原本受道路開闢而被切割的石虎棲地，於道路下方重新連結，讓石虎有安全過馬路的「地下道」，未來苗廿九線石虎路殺應可獲得改善。

縣府期盼，透過動物地下通道、路外防護網的建置，降低石虎等野生動物路殺事件，保障野生動物生命安全。

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