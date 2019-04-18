〈台北都會〉北市家用馬桶一成漏水 每期多交300元水費

2019-04-18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市總用水戶高達一○二萬戶，台北自來水事業處去年度執行到府的社區節水服務，從中發現全市用戶的家用馬桶漏水比例約占一成、約十萬戶，每家戶平均每期漏掉廿八度的水，相當於每期多繳三百多元的水費，一整年流掉一千七百萬噸的水量，是全市半個月的用水量。

整年流掉一千七百萬噸的水量

北水處二○一八年共辦理八千多件社區節水到府服務，查到用戶家中馬桶漏水比率為十．一％，平均每期漏掉二十八度的水，若依每度水十一．五元的價格計算，等於每期多交三百二十二元的水費。若按比例推估台北市的馬桶漏水量，一年就流掉一千七百萬噸的水。

北水處科長牛正邦表示，台北市雖工商業繁榮，但家庭用水仍是最大宗，占總用水量六十％，經濟部水利署統計，家庭用水比率最多者是馬桶沖廁，占廿七％。很多用戶在使用馬桶多年後，因為不易發現馬桶漏水情形，或損壞想修找不到材料，只能將就不修繕，因此浪費了水，馬桶會越漏越多，且全年都在漏。

關掉水栓 查看水表有無繼續轉動

他建議民眾，平常可以聽聽看馬桶有沒有流水聲，在關掉水栓之後，查看水表有沒有繼續轉動、或在馬桶水箱滴醬油，這樣就能透過顏色判斷有無漏水情形。

牛正邦也鼓勵民眾養成注意水費的習慣，如果水費帳單增加卅％以上，北水處也會特別告知用戶。

與業者合作 推馬桶舊換新優惠

為鼓勵民眾檢查馬桶漏水，北水處首次與國內馬桶業者合作，昨宣布明天（十九日）起，在北市提供長達半年的馬桶舊換新與維修優惠，含標準安裝的新馬桶僅七千元起。北水處表示，這次是有廠商願意配合檢查馬桶相關活動、提供優惠價，民眾要換馬桶不用申請，也沒有名額限制。

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