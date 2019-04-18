〈台北都會〉南港車站–水蓮山莊 跳蛙公車5月上路

2019-04-18

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區水蓮山莊位於金龍湖畔，環境優美但缺乏大眾運輸工具，二千多戶居民對外交通不便，新北市議員張錦豪爭取水蓮山莊、南港車站跳蛙公車，將於五月一日上路，每天有二十班，民眾開心說外出更方便了。

公車每天二十班 居民方便外出

「南港車站—水蓮山莊」跳蛙公車每天二十班，沿線停靠南港車站、南港高工、南港軟體園區南站、南港軟體園區北站、捷運東湖站（南湖高中）、東湖國小、北山里、木南煤礦、金龍里、水蓮山莊，票價十五元，約二十到四十分鐘就有一班車。

水蓮山莊居民說，他們對外只有社區接駁車，但無法到汐止區公所、國泰醫院等處，鄰居外出會互相幫忙買日常用品。

張錦豪指出，透過社區意願調查，接近一千人有搭公車的需求，因此多次與新北市府及客運業者協調，去年爭取水蓮山莊跳蛙公車直達汐止市區、公所及醫院，方便居民就學、就醫、洽公及購物，五月一日起又開闢「南港車站—水蓮山莊」跳蛙公車，居民至東湖及南港車站，又多了一種選擇。

張錦豪表示，有感於汐止捷運遙遙無期，龐大上下班車潮需要更健全的大眾運輸，才能有效降低塞車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/