〈北部〉五峰南清公路 兩度坍方搶通

2019-04-18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉的南清公路三十七公里路段，前天因春雨綿綿導致邊坡坍方落石，所幸在傍晚搶修恢復通車，不料昨天一大早，三十八公里路段也出現類似災情導致交通中斷，縣議員張益生發現後通報縣政府搶修，並在中午修復通車。

張益生說，他清晨就先請教育處通知五峰鄉各國中小協助受影響學童請假，並聯繫新竹客運竹東往五峰路線班車待搶通後照正常班次發車，也請請員警在現場交管，維護等待通行民眾的安全。

「接連兩天都有邊坡坍方落石，這樣的路況實在很令人擔心。」南清公路是五峰鄉主要的聯外幹道，如果交通中斷，不少原住民鄉親不是在施工路段等待搶通，就得是花上一個多小時繞道而行，這兩天接連發生的邊坡坍塌落石事件，造成他們相當大的困擾。

新竹縣政府表示，南清公路上的確有好幾處邊坡地質結構不穩定的路段，只要雨勢大一點或下雨的時間長一點，就有可能發生邊坡坍方導致土石掩蓋路面的災情，要徹底改善就要設法搭建明隧道，位於二十八公里又八百公尺路段的瑞峰明隧道，就是在前年十月底完工通車。

議員表示將要求逐段改善路況

張益生說，南清公路交通的安全性和穩定性，和五峰鄉親的日常生活息息相關，他今年初已經向中央爭取到四十三點五公里路段的截彎取直環評過關，接下來會逐段要求官方設法改善路況，給原住民鄉親一條安全回家的路。

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