〈中部〉50公尺雲梯消防車 彰化議員為員林請命

2019-04-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕「不能彰化市有，員林沒有！」民進黨彰化縣議員賴澤民、國民黨縣議員劉惠娟等議員，昨同時關切全縣僅有一台五十公尺高雲梯消防車，車子還只放在彰化市，兩地車程最快也要廿分鐘，一旦緊急突發才讓彰化市派車支援員林市救火，根本「遠水也救不了近火！」

全縣僅一輛在彰市 消局編預算汰換

議會昨開臨時會進行各審查委員會聯席審查會，多位議員對於消防局追加三千五百萬元採購五十公尺消防雲梯車提出質疑，他們質詢要求，因應員林市城市風貌的改變和大樓興建，將來新購的「火鳳凰」應該放在員林市調度使用。

賴澤民說，城市發展要南北均衡，員林市已比彰化市熱鬧，員林市員林大道外環道，路比彰化市寬敞，馬路兩旁陸續蓋新大樓，高樓大廈陸續興建，議員們同意消防局採購「火鳳凰」，也有實質需求，前提就是不能獨厚彰化市。

議員︰員林陸續蓋新大樓也應採購

也有議員說，彰化市和員林市相隔約十三公里，路程不算紅綠燈，超速行駛也要廿分鐘，一台五十公尺雲梯消防車，北彰、南彰搶著用，不符合救災效率。

劉惠娟附和說，「火鳳凰」國外進口，英文操作介面，要讓消防人員受訓學習，受訓人數應包括全縣各消防分隊，員林市更是不能疏忽，且受訓人數要足夠，應付萬一突發狀況隊員休假或請假，須有替換人員可以隨時上場。

消防局︰視明年財政狀況再編列

消防局長蕭嘉政解釋，全縣目前只有一台五十公尺雲梯消防車，十八年車齡修理速度慢和成本效益低，已不敷使用，今年追加採購新車是用來汰換目前放置在消防局彰化消防分隊的舊車，員林市須視明年財政狀況再編列預算。

蕭嘉政指出，雲梯消防車操作大同小異，消防人員受訓人數和對象都可以依照議員建議辦理，消防局三班制上班，每一班制至少二到三個人會操作雲梯消防車，人才養成會周全兼顧。

會後，消防局補充說明，雲梯車強調灌救方便，高樓火警主要仰賴建物自身的自動灑水系統，員林市高樓大廈數量目前還沒彰化市多，現況一台五十公尺雲梯消防車是夠用的。

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