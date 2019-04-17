〈北部〉桃園航空城地上物查估 蛋白區一期6成違建

2019-04-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城都市計畫正進行建築物查估作業，其中屬於市府開發的蛋白區一期總建物數量為四三六○棟，合法建築物一七五二棟、不合法建物二六○八棟，違建幾占六成，由於市府規劃評點比照新北市，由十．六元提高為十四．八元，拆遷補償費估計將由二三○億元增至三三○億元；市議員萬美玲呼籲市府應訂定落日條款，可實現公平也節省公帑。

評點值提高 補償費將多百億

市府工務局昨天在議會進行工作報告，因航空城地上物查估是由工務局辦理，成為議員關切焦點；副秘書長兼工務局長黃治峯表示，航空城蛋黃區、蛋白區一期區段徵收都市計畫，正進行建物查估，總數量為九一五八棟，蛋黃區四七九八棟、蛋白區一期四三六○棟。蛋黃區內合法建築物三○九三棟、不合法一七○五棟；而蛋白區一期合法建物一七五二棟，不合法建物二六○八棟。

補償以航空城計畫通過日為準

黃治峯說，新北市對建築物都有空拍建檔，可掌握違建興建時間，因此明訂八十八年以後興建的違建不補償，但桃園沒有類似資料庫，無法設定落日條款，只能以內政部都委會通過航空城計畫日期來界定；另評點調整是依照物價指數、建造成本等為依據，桃園評點值為十．六元，然而新北卻為十四．八元，大園當地市議員游吾和、徐其萬都要求比照新北、調高評點，工務局已進行規劃調整。

萬美玲表示，新北市訂定落日條款，明訂八十八年之後的違建不補償，八十二至八十八年間的違建打七折補償，由於違建受到嚴格限制，新北市府當然可以提高評點，讓合法建物住戶實質拿到好處，而航空城由市府負責的蛋白區一期徵收補償，違建竟高達六成，即使提高評點，大部分好處都被違建戶拿走。

萬美玲說，很樂見評點值提高到十四．八元，但對違建戶應有限制，例如，九十年之前興建的違建可提到十四．八元，之後興建的違建則應打折，最近三年的違建則維持最低的十．六元，這樣才能符合公平正義。

房屋拆遷補償查估，是根據市府訂定的評點記點方式，計算出拆遷物的評點，然後乘以評點值，若房屋評點為十萬，評點值十．六元可領取一○六萬元，若評點值為十四．八元可領取一四八萬元。市府對航空城蛋白區一期地上物拆遷補償費原初估為二三○億元，倘若比照新北市的評點值，將增加約一百億元、達到三三○億元。

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