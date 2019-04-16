〈南部〉台南捷運藍線 議員促延伸歸仁、關廟

2019-04-16

〔記者蔡文居／台南報導〕交通局昨天赴市議會進行業務工作報告，針對目前規劃中的台南先進運輸系統（捷運）優先路網，經多日舉辦說明會及交通局的說明，議員反對聲浪降低，不少議員都支持興建捷運，並主張延伸至歸仁、關廟。

市議員許又仁說，目前藍、紅線的路線應該大致與規劃的差不多，他建議藍線延伸線應該延伸到歸仁、關廟，而不是只到台南高鐵站。至於綠線，建議交通局應有所調整。

議員郭鴻儀、杜素吟也建議，藍線延伸線應該延伸到歸仁、關廟，並詢問是否會把它納入可行性研究。捷運處長秦繼孔則應允會列入可行性研究。

議員呂維胤、林宜瑾、李啟維則表達支持台南蓋捷運，以解決停車問題所引發的民怨及城市發展。

交通局長林炎成表示，綠線是經過府城市區，人口最密集、最會塞車，也是最需要捷運的地方。目前各區舉辦的說明會，約九成民眾支持蓋捷運，這只是初期的說明會，主要是傾聽民意，讓市民了解台南到底有無需要捷運，至於後續路線要怎麼規劃，甚至要採用何種系統，後續都會有一個完整的規劃。

另外，對於林宜瑾關切永康鐵路地下化及捷運藍線的規劃進度，交通局長林炎成表示，南鐵地下化北延至永康可行性研究已獲交通部修正通過，如果一切順切，七年就可以完工，大橋站也將與藍線捷運共構。

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