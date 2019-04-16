〈中部〉台中市西屯區道路完工4個月未通車 民怨效率差

2019-04-16

〔記者張菁雅／台中報導〕為配合水湳經貿園區南側的「公五十一」工程，西屯區福上巷及周邊巷道被廢除，造成居民通行不便，市議員陳淑華向市府爭取開闢兩條便道，且已於去年十二月完工，至今卻未開放通車（見圖，記者張菁雅攝），引起居民不滿。陳淑華十五日會同建設局、交通局與里長前往會勘，建設局承諾五月底前完成驗收，並在做好標誌、標線等交通配套措施後開放民眾通行。

公51工程廢巷道闢便道 去年12月完工

陳淑華表示，「公五十一」公園位於西屯區河南路與甘肅路口，當年市府為開闢「公五十一」，廢除當地數百戶居民通行超過百年的福上巷及周邊巷道，引發居民抗議陳情，在她介入協調後，四年前市府同意在公園西側、南側各開一條便道，做為福上巷等的替代道路。

至今未通車 數百戶居民進出不便抗議

西側便道長二百六十六公尺、寬十二公尺，南側便道長二百八十七公尺、寬十公尺，兩條便道分別通往河南路、甘肅路。陳淑華指出，她去年底多次會勘便道通車的配套措施，「公五十一」也於去年十二月完工，但交通局迄今沒有進行相關交通配套規劃，延宕四個多月不作為，市府忽視居民所需，難怪市長盧秀燕上任百日民調會「吊車尾」。

逢福里長張文平也說，這幾個月來，里民三不五時就到里辦公處抱怨「市府不知道在做什麼，完工那麼久，還不開放通行」，市府效率有待提升。

建設局：便道正在驗收 5月底可通行

建設局則表示，「公五十一」屬於水湳中央公園的一部分，原訂去年九月底完工，目前中央公園、「公五十一」與便道正辦理初步驗收，因中央公園面積達六十七公頃，有土建、機電、景觀、智慧感測系統等多項工程，預計八月底完成所有驗收工程，便道部分會提前在五月底前完成驗收，並在做好標誌、標線等交通配套措施後開放民眾通行。

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