〈中部〉投縣最老書店 「三省堂」開業64年

2019-04-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮的三省堂書店，開店近六十四年，擁有「三最」頭銜，全縣歷史最久的書店，擁有最老店員，兩名店員合計一六八歲，還是營業時間最早的書店，每天上午八時十分準時開門做生意，儘管實體書店經營愈來愈困難，但這家書店仍打算繼續做下去。

歷史最久、最老店員、最早開店

今年開店滿六十四年的三省堂書店，位在草屯市區的「三角窗」，屬「黃金店面」，數十年來很多草屯人是看「三省堂」的的書長大的，PChome Online董事長詹宏志就曾說小時候最快樂的記憶，就是看三省堂書店的新書。

困難中經營 兒子從日返台接手

在獨立書店經營愈來愈困難的時代，該書店的第一代老闆洪介山，非但不收掉書店，還花錢重新整修書店，把在日本工作的兒子洪煜哲叫回來接手，他和牽手則退而不休，當起書店不支薪、不休假的店員，洪介山八十三歲，他的牽手八十五歲，兩人的年齡加起來一六八歲，洪介山笑說：「很難找到比我們還老的店員了！」

兩人的長子洪煜哲從二○一五年八月接手，每天因應店員早起的習慣，上午八點十分準時開門營業，除了廿四小時書店，堪稱全台營業時間最早的書店。而為了吸引更多人到書店，留日的洪煜哲三年多前推出喝咖啡免費學日文活動，結果欲罷不能，免費日文班一班接一班地開，其中一班已準備考N2級的日文檢定。

曾有咖啡店欲承租 洪介山拒絕

洪煜哲表示，開書店真是辛苦又賺不到錢，有連鎖咖啡店開出月租廿萬元想租這家店，但老父親還是不要，父親認為，很多草屯人回鄉就是認三省堂書店這個地標，或是要來買幾本書帶走，怎能讓大家失望。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/