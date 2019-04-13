〈南部〉打通瓶頸 台南永康交流道聯絡道動土

2019-04-13

〔記者吳俊鋒／永康報導〕中山高永康交流道周邊因車流量大，一直是交通瓶頸，斥資約九億，以當地永安路拓寬為主的聯絡道工程昨天動土，內政部長徐國勇專程南下主持，他表示，聯絡道完工後，周邊路網將更完善，可提升生活圈機能，並帶動就業機會，有助於地方經濟發展。

斥資9億 永安路拓寬為40米

徐國勇指出，永康交流道聯絡道環線通車後，下高速公路的車輛可利用環線進入安南區，有效分散車潮，也能方便各工業區的交通，提升鄰近生活圈機能，可促進地方整體觀光品質。

就人口數而言，永康與安南為全市前兩大行政區，內政部營建署長吳欣修表示，安南區有四處重要工業區，民眾常由長和路的堤防道路，當作前去台一線的替代道路，車流也會以永安路做為往永康交流道的運輸道路，因此在尖峰時段交通容易壅塞，亟待改善。

串連北外環道 到南科更便捷

昨天動土的中山高永康交流道聯絡道工程，包含現有永安路的拓寬，加上永安橋、北館橋的改建等，南起永安路、台一線交會口，沿安南區生活圈4-11都市計畫道路向北，連接長和路的北外環道路，全長一．四八公里。

聯絡道現況為廿米寬，配合鹽行國中區段徵收案，將瓶頸的永安路拓建為四十米，沿途兩座橋樑也會結合河川治理，一併提高，預計二○二二年完工。

市長黃偉哲說，這項工程對永康交流道附近的交通狀況有很大幫助，未來串連已動工的台南都會區北外環道路，將可協助解決附近交通壅塞情況，到南科也會更便捷，地方樂觀其成，一定全力配合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/