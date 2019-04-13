〈南部〉盼20多年 小黃公車四月十五日開進旗山

2019-04-13

〔記者黃良傑／高雄報導〕旗山區中寮里人口外流加上高齡化，目前八十八戶僅一八六人，廿多年來沒有公車可搭，交通局決定引進公車型小黃，四月十五日重啟公車路線，八十二歲老里長洪萬祥開心不已，決定自掏腰包辦五桌請客，還訂了蛋糕準備慶祝公車重生。

中寮里88戶老人多 20多年沒公車

交通局指出，為解決偏遠地區公車乘載率低，補貼效率不佳又無法滿足乘客需求，還造成市府財政負擔，推出了小黃型公車，民眾簡稱「小黃公車」，目前服務規模達四十五輛車，遍及廿一個行政區、廿五條路線，因中寮里位於旗山區邊陲，離市中心車程超過一小時，全里八十八戶中有一半人口是老人，廿多年來飽受無公車之苦，出入不便。

洪萬祥回憶早年中寮里還有高雄客運穿梭載客，歷經賽洛瑪颱風以及中寮國小沒落，社區老化及人口外流，長達一、二十年奔走和請願，里民終於盼到「小黃公車」將到來。

82歲老里長將在社區辦5桌慶祝

中寮里八十二歲老里長洪萬祥表示，當天小黃公車啟用典禮後，將在社區辦桌，請志工幫煮風味餐辦五桌請客，慶祝該里廿多年後終於有公車重新服務；他表示，小黃公車將沿用高雄客運舊站路線，共計七站，包括旗山區新光里三站，中寮里內有三站，因旗山居民常會到田寮區辦事情，因此，田寮區田寮里崑山宮也設一站，行駛旗山與田寮間鄉道。

每次最多載6人 可先電話預約

交通局表示，因原停駛的高雄客運七站，站牌早已不在，採隨招隨停方式，七站約在活動中心附近四百公尺處大樹下，以及原中寮國小站、內潭站、上湖站、中湖站、下湖站及崑山宮站；小黃公車每次最多可載六人，未來還會前進更多偏鄉，預估今年底前，還會新增六條偏鄉路線，比照原公車定時、定班，也可用手機App預約。皇冠衛星計程車大車隊預約電話：市話直撥4128333、手機撥打02-4128333。

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