〈台北都會〉《北市府打臉審議委員》政大化南新村 文資身分生變

2019-04-13

〔記者楊心慧／台北報導〕國立政治大學為擴建教學大樓，打算將教職員宿舍「化南新村」拆除，但去年一月台北市文資審議委員會將其登錄為「聚落建築群」，校方不能拆除。因此校方向台北市法務局訴願審議委員會提起行政訴願，近日結果出爐，竟以文化局有行政瑕疵為由，應在九十日內另為處分，文資團體批評，此舉等同於台北市政府打臉台北市文資審議委員會！

政大提行政訴願 法務局另為處分

政大為擴建教學大樓，在二○一五年選定化南新村作為改建區，打算拆除部分建物，遭附近居民、民意代表、文資團體抗議，去年一月送進文資會審議，獲得委員一致共識保留，並登錄為聚落建築群，政大當時雖稱尊重通過決議，但後來仍提起行政訴願。

據悉，政大提起訴願理由是，認為文資審議不能採共識決，應採投票方式，另認為該案有部分範圍道路、公園屬市府資產，有兩名府方代表在場卻沒退席，違反程序。

文資守護聯盟︰罕見通過 質疑動機

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰表示，該訴願根本是市府打臉自己，政大不服文化局審議的行政程序有兩關，分為行政訴願和行政訴訟，由於案子具爭議，市府一般不會通過訴願，會交給行政法院進行訴訟，市府卻罕見通過，令人質疑動機。化南萬興願景團隊成員江甫晏也表示，文資程序有瑕疵不應由文化資產承擔，市府內部應該做好協調，不能不一致。

議員︰訴願結果很奇怪 市府應說明

台北市議員徐弘庭昨在議會民政部門質詢時質疑，過去文資會都有府內委員，若照此案決定下去，不是所有的會議都不能有府內委員？這樣訴願結果不是很奇怪？府內委員要迴避到什麼程度，市府應說明，否則未來恐再發生爭議。

法務局︰程序上應盡量不要有瑕疵

對此，法務局長袁秀慧在議會答詢時表示，政大曾就此案向她諮詢，所以她未參與該訴願案，「但這件案子涉及財產影響層面廣，我們希望在程序上應盡量不要有瑕疵，因此才會通過政大提起的訴願。」

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