〈中部〉《雲林文昌國小自種黑豆、循古法釀製》學童產製「文昌好醬」 香客捧場

2019-04-13

〔記者林國賢／雲林報導〕西螺鎮文昌國小校本課程融入百年醬油產業，自種黑豆並循古法釀製「文昌好醬」，每年產製一千組由六年級學童在大甲媽遶境出售，所得做為畢業系列活動基金，已連續二年完售。

所得做為畢業系列活動基金

「來哦！來買優質健康西螺醬油。」文昌國小小朋友高聲推銷文昌好醬，他們除了推銷外，還能從黑豆種植到釀製醬油完整介紹，展現自信，扮演最佳導覽員角色。

文昌國小校長梁博雍表示，醬油是西螺鎮最重要的傳統產業之一，學校自三年前納入校本課程，從種植黑豆、收成、釀製醬油都由學童參與，再由鎮內瑞春醬油公司協助裝瓶，最後在大甲媽祖遶境期間，由學童自行販售，傳承這項產業文化，也讓學生體驗從土地到餐桌的教育價值。

梁博雍指出，學校將產製醬油取名「文昌好醬」，原料黑豆百分之百由學生無毒栽種，並遵古法釀造一百八十天，產品安全優質，每年只生產一千組（兩瓶一組）已經連續二年完售，今年也已銷售七成左右，預估在母親節前就能完售。

雲林縣政府政風處昨天也到二崙國小透過話劇演出，宣傳酒後不開車、不賄選、不收賄等廉政觀念。政風處長陳昭孔表示，藉著輕鬆有趣的戲劇互動，把廉潔誠信的種子散播到孩童心中。

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