〈南部〉新營藝術季14日登場 日本銀髮劇團助陣

2019-04-12

〔記者王涵平／新營報導〕二○一九新營藝術季十四日登場，阿公阿嬤很愛演，日本知名素人銀髮劇團也跨海來台助陣，精彩可期。民治文化中心管理科長楊馥菱表示，今年新營藝術季主題「銀齡風潮，在地主張」，訴求樂齡文化平權，不僅邀請在地團隊如新韻合唱團、台灣藝術家交響樂團、藝姿舞集等，還有阿公阿嬤最尬意的明華園總團。

盼吸引樂齡朋友進劇場看戲

為了拓展視野，也邀來日本知名的銀髮素人劇團—樂劇團演出「女人的和平」，及台南的社區劇場—土城子鄉音劇團演出「塭田兒女」，希望透過不同類型的銀齡劇場演出，吸引更多樂齡朋友進劇場來看戲，體驗戲劇的感動。

文化局特邀姚立群規劃指導

今年藝術季另有一大亮點就是鼓勵銀髮族演戲，文化局邀國際知名劇場人姚立群親自規劃指導，要將銀髮素人打造成專業演員。

姚立群表示，別小看老人家，因為他們有豐富的人生歷練，一個眼神、一個表情就道盡人生故事，相當有味道，肢體表現也比年輕人還都放得開、毫不扭捏，顯得相當老練不生疏，是天然演技派。藝術季期間擔綱演出自製節目「新營，快到了」，以在地故事出發，演繹出屬於新營人的共同記憶。

熱愛音樂、長期推廣在地音樂活動的在地新營執業醫師張兆榮，無償借給新營文化中心的紅色千禧Fazioli名琴，決定「琴藝相挺」，將名琴捐贈給南市文化局，希望音樂深耕能從在地出發，一起譜出更多美好樂章。

演出資訊 上新營文化中心官網

新營文化中心指出，新營藝術季舉辦期間四月十四日至五月廿六日，可至「新營文化中心」官網及FB粉絲專頁即時掌握演出資訊。

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