〈中部〉北港溪疏濬展開 全民督工防濫採

2019-04-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕北港溪展開疏濬作業，水利署第五河川局昨天舉辦說明會，由雲林地檢署檢察長郭永發坐鎮，檢察官沈郁智以案例宣導盜採刑事責任告誡公務人員，並邀全民一起督工。

五河局局長陳中憲指出，北港溪土庫鎮聯美大橋下游展開疏濬工程，工區範圍約廿公頃，預計疏濬卅萬公噸土方量，為避免爭議，先辦說明會，避免黑金及不當勢力介入，確立廉政透明，並減少衝擊地方交通及生活。

陳中憲說，疏濬工程併辦土石標售（採售合一）複數決標方式辦理，規劃六個工區，每個工區採取五萬公噸，由各採售合一得標廠商負責採運，配合管制站設置地磅，保全人員廿四小時監管，全天候攝影監控管制外運土方量。

為避免土石被盜運，河川局在各重要出入口建置即時影像監控系統，監控站週邊訊息，及運用UAV空拍機定期針對採區拍攝即時影像及檢測高程，確保土方順利去化並防範不法。

郭永發承諾第一線執行同仁如有外力不當介入時，雲檢一定全力協助排除，讓河川疏濬公開透明順利推動，找回水流空間，提升防災應變韌性，並歡迎全民督工，如發現有盜、濫採、環境污染等，可撥打專線0800-800-280通報。

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