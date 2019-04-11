〈中部〉《台中》十幾年沒開花樹醫打針奏效 病危刺桐開花了

2019-04-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市部分行道樹「台灣原生種刺桐」受外來種刺桐釉小蜂危害，樹葉掉光奄奄一息，中興大學植物教學醫院幫病樹「打針」取代傳統噴藥搶救有成，位於惠來公園的刺桐樹不但長綠葉，甚至開始綻放火紅的花朵，有附近民眾說，已十餘年沒看過開花，直呼興大樹醫超神，讓病樹康復。

興大樹醫群針對病樹打針治療的策略，短短數月即見療效，原本不見綠葉的病樹長出綠葉，近來在惠來公園涼亭旁的刺桐樹甚至陸續綻放紅花，附近民眾開心直說，印象中已有十多年沒看過刺桐樹開花，肯定植物醫生的醫術。

中興大學指出，刺桐釉小蜂是外來病害昆蟲，主要危害刺桐屬植物，雌蟲產卵於新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織不正常增生，葉片不利進行光合作用以致樹體養分不足，先是葉片掉光，進而整棵刺桐樹皮潰爛死亡。

興大樹醫出動 有成效

鑑於刺桐釉小蜂危害快速擴散全台，中興大學植物醫院去年與農委會防檢局合作，選定台中市松竹路、惠來公園與國光公園等三處已受蟲害的百餘病樹進行醫治。

興大植物醫院院長唐立正說，刺桐釉小蜂雌蟲在刺桐產卵後，卵期與蛹期均在刺桐組織內生長，羽化後才會鑽出，以往防治或治療均採噴藥除害，但藥劑只噴在樹葉表面，無法深入病害組織，防治大打折扣。

傳統噴藥危害其他物種

且傳統噴藥也可能造成其他植物或生物危害，更要圈圍以免前往公園活動的民眾接觸到藥劑；另噴藥無法面面俱到，甚至要用機具才能將藥劑噴到高處的樹葉，成本高且費事。

市府建設局指出，台中市約有十三萬餘棵行道樹，行道樹目前以褐根病為主要病害，列管的病害刺桐樹約二百餘棵，均持續推動防治計畫。

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