〈南部〉南瀛親子館 上百玩具遭破壞、帶走

2019-04-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「南瀛親子館」開館一年來入館人數已逾八萬人次，可是社會局盤點去年開館至今，毀損及遭帶走玩具上百件，昨日呼籲入館民眾一定要愛惜公物，切勿蓄意帶走或破壞玩具、繪本等公物。

開館一年 入館逾8萬人次

社會局表示，開館以來陸續添購近五百件教玩具，每天都發現玩具缺損情形，甚至有家長帶小朋友來館使用後不願配合收拾玩具，工作人員善意提醒，竟遭回「收玩具是你們的事」，家長離譜行為也為小朋友做了不良的示範。

另外，許多家長入館後只顧滑手機，未注意幼兒使用遊具安全，社會局提醒幼兒入館至少須一位年滿廿歲的成人陪同，入館後照顧者應全程陪伴不可擅自離開，隨時維護幼兒之安全，以免發生意外。

台南市政府修繕原新營代表會空間，去年四月起在新營區設置「南瀛親子館」，四層樓建物約三三○坪，免費提供○至六歲幼兒及其家屬專屬親子活動空間，內部新穎空間設計及多項教玩具、繪本，大人小孩都喜愛。

社會局說，對幼兒而言遊戲也是種學習，玩具使用與整理更是親職效能的展現，為讓入館親子都能享受到館內每一項設施，請家長拿取適量玩具進行操作，使用完後，教導幼童將玩具放回原位，透過親子互動，培養幼兒良好品格的展現。

若未改善 將改預約或借用

社會局婦女及兒童少年福利科長郭元媛表示，若玩具損失情形未改善，後續將考慮調整現場玩具的使用方式，一律採預約或證件借用。

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