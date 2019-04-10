〈中部〉《台中》花博官方紀念品販售 不得逾6/30

2019-04-10

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕台中花博將於四月廿四日閉幕，展期僅剩半個月，市議員張耀中九日表示，他走訪花博后里馬場園區，發現官方紀念品旗艦店正降價促銷，但現場買氣平平。花博閉幕後，他質疑「這些賣不完的紀念品該何去何從？」經發局則表示，紀念品授權販售期限至六月卅日止，很多紀念品已缺貨，庫存商品所剩不多。

不少紀念品「破盤出清」

張耀中表示，趕在花博閉幕前，官方紀念品正降價促銷，例如花博吉祥物石虎家族大玩偶原價一千三百九十九元，特價六百九十九元；小隻的來虎、樂虎玩偶兩隻特價四百九十九元，現在買四送一；木質拼圖原價三百九十九元，現在買三送二等。加上「每日一物」的驚喜特價，整家店似乎在「破盤出清」，但銷售旺日只剩兩個週末，他懷疑能否完全去化庫存。

張耀中說，花博紀念品有銷售合約規範，到期不能續賣，閉幕後，這些賣不完的商品該何去何從？是報廢？還是製造廠商完全吸收？他認為花博總經費高達八十六億元，是台中市的盛會，如果將紀念品報廢，或以其他方式整批切貨售出，流入網路拍賣或跳蚤市場，對城市形象將是負面宣傳。

閉幕後 還有兩個月販賣期

對此，經發局表示，花博紀念品採委託經營辦理，由市府授權花博logo、吉祥物，讓廠商開發、製作、販售，市府不僅「零出資」，還可針對營業收入收取經營權利金。依照合約規定，紀念品授權販售期限至六月卅日止，之後廠商不得再販賣，因此，雖然花博閉幕後各園區商店結束營業，但委託廠商仍有兩個月時間，可在花博紀念品官方網站販售，或在市府核准的外部通路販售。

經發局也指出，廠商之前就會視商品銷售狀況，不定期推出優惠，而花博園區在日前清明連假湧現一波人潮，加上市府搭配行銷活動及公司行號外部訂單，很多紀念品已陸續賣完，目前廠商庫存商品所剩不多。

另外，藝人邵翔昨應邀到花博后里園區紀念品店擔任一日店長，他善盡職責，向民眾一一介紹花博紀念品。因其演出的偶像劇《你有念大學嗎？》正在電視熱播，吸引許多粉絲到場追星，連國小學童都高喊「蔡小剛（其劇中角色名）哥哥好」，粉絲爭相購買花博紀念品，以搶得前十個名額，與邵翔合拍大頭貼，完成追星願望。

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