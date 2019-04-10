〈中部〉六輕氣爆再傳災情？ 大量文蛤「含肉開口」

2019-04-10

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑麥寮工業園區台化芳香烴三廠七日發生氣爆後，繼前天傳出鄰近魚塭放養的虱目魚死亡，昨再傳文蛤暴斃災情，養殖業者要求六輕賠償；台塑六輕管理部副總陳文仰說，若確定是這次氣爆影響，一定會負起賠償責任。

台塑：確定氣爆影響會賠償

台化芳香烴廠氣爆再度引起民眾對六輕工安質疑，氣爆第二天，緊鄰氣爆廠區的魚塭傳出虱目魚死亡，昨又有後安、海豐等地多處魚塭文蛤暴斃。

後安、海豐等多處魚塭發現

魚塭距離六輕約一公里的林姓養殖業者昨天一早巡塭時，發現有文蛤開口浮在水面，進到魚塭內仔細查看，暴斃的文蛤都「含肉開口」（台語），可見是這一、二天才死亡，由於魚塭內有許多不明泡棉，水面還浮著油漬，業者說，養文蛤快廿年從未出現過這樣死亡情況，推測是這次六輕氣爆造成。

另一處距離不到一公里的文蛤池也傳出文蛤死亡情況，海豐村長陳連對表示，接獲養殖業者電話到場查看，魚塭內不少文蛤「開口」死了，文蛤不會一下子全面死亡，加上又在魚塭裡，看不出嚴重性，但接下來幾天還會陸續死亡，將要求六輕全面賠償。

林姓養殖業者無奈表示，他的魚塭約有一公頃大，這批文蛤去年六月放養，成本已投入數十萬元，再等幾天就可收成，現在全「去了了」，欲哭無淚。

有養殖專家說，季節交替期間文蛤易生病變死亡，加上這幾年氣候異常，業者針對水質、底土更要用心管理，現階段就要注意。

麥寮鄉公所受理災害登記

麥寮鄉長蔡長昆指出，為協助農漁民向台塑求償，公所已成立單一窗口受理災害登記，呼籲台塑不能避責，更要做好工安。

陳文仰說，廠區專責人員開始到受災民宅、魚塭勘查及取樣送驗，若經雲林縣府、麥寮鄉公所及台塑三方確定是這次氣爆影響，台塑一定會負起賠償責任。

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